Lustige Wandelaars vieren 40ste verjaardag WDS

26 december 2018

Wandelvereniging De Lustige Wandelaars uit Merchtem bestaat 40 jaar. De club organiseert daarom in 2019 een getrouwheidscriterium. Wie aan de drie tochten deelneemt (in januari, april en september), krijgt in september een fles Grimbergen abdijbier van 75 centiliter. Tijdens de Brabantse Heuvels-tocht van zaterdag 27 april krijgen alle aanwezig wandelaars ook nog eens het gadget ’40 jaar Lustige Wandelaars’ cadeau. De club lanceert ook een jubileum poloshirt.

In het jaarprogramma 2019 vinden alle wandelaars een gevarieerd en feestelijk aanbod. Het nieuwe wandelseizoen gaat op zondag 20 januari van start. Dan nemen de Lustige Wandelaars deel aan de 34ste Winterse Brabantse Kouters-tocht in Peizegem. Nadien staan er nog wandelingen op het programma in Opwijk, Asse, Brussegem en Puurs.

De Lustige Wandelaars organiseerden dertig edities van de ’60 kilometer van Merchtem’ en dertig vierdaagse wandelingen in Duitsland en Frankrijk. Meer info op www.delustigewandelaars.be.