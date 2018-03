Ludwig De Mesmaeker lijsttrekker voor Groen 31 maart 2018

Gemeenteraadslid Ludwig De Mesmaeker (56) zal in oktober de lijst van Groen in Merchtem trekken. De tweede plaats is voor provincieraadslid Sarah Sneyers. Rita Vandeloo wordt lijstduwer. "Groen wil vooral inzetten op een autoluw centrum, waar fietsers en voetgangers de nodige plaats krijgen", zegt Ludwig De Mesmaeker, zelf mobiliteitsdeskundige en lid van de Gemeentelijke Commissie Mobiliteit. "We willen de omgeving niet alleen veiliger, maar ook gezonder maken. Er moet meer groen in de kernen komen. Niet alleen in Merchtem-centrum, maar in alle deelgemeenten en wijken." (WDS)