Lijst Burgemeester wordt Lijst 1785 30 januari 2018

02u38 0 Merchtem Kandidaat-burgemeester Maggie De Block trekt op 14 oktober niet onder 'Open Vld' naar de kiezer, maar wel met 'Lijst 1785'. Dat cijfer verwijst naar de postcode van Merchtem.

Open Vld, sinds decennia de machtigste partij in Merchtem, vormt een kartel met sp.a en enkele onafhankelijke kandidaten. Bij de vorige verkiezingen deden ze dat onder de 'Lijst Burgemeester', maar nu Eddie De Block niet langer kandidaat is, moest een andere naam gevonden worden.





Zoals bekend zal minister Maggie De Block de lijst aanvoeren, met huidig schepen Steven Elpers op de tweede plaats. Schepen David De Valck wordt lijstduwer. Ook Maarten Mast (schepen), Julie Asselman (OCMW-voorzitter), Mario Vandevelde (schepen), Tonia Abbeloos (raadslid) en Chantal Mostaert (raadslid) stellen zich opnieuw kandidaat. En ook sp.a-kopman Luc Ceulemans staat opnieuw op de lijst. Opmerkelijke nieuwkomer is Carl Van Capellen (48), voormalig voetballer bij HO Merchtem. (WDS)