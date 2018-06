Lien Casier trekt CD&V-lijst 08 juni 2018

02u32 0 Merchtem Lien Casier (32) zal in oktober de CD&V-lijst in Merchtem aanvoeren.

Casier is architecte en zetelde al van 2009 tot 2012 in de OCMW-raad. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde ze 584 voorkeurstemmen en kreeg ze ook een zitje in de gemeenteraad. CD&V behaalde toen zes zetels in Merchtem, maar verloor in de voorbije legislatuur met Joris Verspecht en Fons Heyvaert de twee belangrijkste stemmenkanonnen. Verspecht verliet de partij en de gemeenteraad om Pro Merchtem op te richten. Heyvaert, in 2012 nog goed voor 1.694 voorkeurstemmen, haakte af omdat de partijtop liever een andere lijsttrekker wilde. Lijstduwer wordt Walter Teugels (52), die eveneens sinds 2012 in de gemeenteraad zetelt. (WDS)