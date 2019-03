Len (11) redt zijn maatje Milan van verstikkingsdood: “Geleerd van Baywatch” Gemeentebestuur komt naar Ten Bos voor een huldiging Tom Vierendeels

14 maart 2019

23u03 0 Merchtem Vrienden voor het leven moeten de twee elfjarigen nu wel zijn. Milan Verhaegen stikte woensdag in een stukje wortel op de speelplaats van gemeentelijke basisschool Ten Bos in Peizegem. “Bij Baywatch zag ik hoe er iemand gered werd nadat hij zich verslikt had, en ik deed die redding na.” De burgemeester plant een huldiging voor Len.

Geen moment aarzelde Len Van Audenhove woensdagvoormiddag. En gelukkig maar, want had hij niet onmiddellijk ingegrepen was het misschien slechter afgelopen.

“Maar daar mag je echt niet meer aan denken”, laat de jonge tiener zich losjes ontvallen. Voor Milan telde wel degelijk elke minuut. “Tijdens de speeltijd stonden we gewoon wat rustig te praten terwijl ik aan een wortel knabbelde”, herinnert Milan zich. Woensdag is dan ook gezonde dag op school, en ouders geven hun kroost dan groenten of fruit mee in plaats van de traditionele koek. “Ik beet een stuk van de wortel, en plots zat het stukje vast.” Len had snel door dat er iets niet klopte: “De bel was net gegaan en ik zag hoe Milan geen woord meer kon uitbrengen – ademen lukte bijna niet meer.”

Op de speelplaats

Het verband valt misschien niet onmiddellijk te vatten, maar gelukkig was de film Baywatch onlangs op televisie geweest. “Daar had ik gezien hoe iemand ook stikte in een stukje eten”, verduidelijkt Len. “Toen sloegen ze langs achter de armen over de buik en begonnen ze te trekken. Dat heb ik drie keer gedaan.” Milan: “En plots vloog het stukje wortel door de lucht. Het ligt nu zelfs nog op de speelplaats.” Waarom de jonge tieners naar Baywatch keken? “The Rock (acteur Dwayne Johnson red) is al lang ons idool”, vertelt Len. “Vroeger wilde ik hem graag zijn. Mijn ouders nemen daarom elke film op waarin hij te zien is. De afgelopen twee weken heb ik Baywatch tweemaal bekeken.”

Bij Ten Bos worden geen rijen gevormd en beide tieners gingen naar hun les zedenleer. Daar vertelden ze het verhaal aan twee klasgenootjes, die hen aanmaanden om juf Christine in te lichten. De les ging door, en beide jongens trokken ‘s middags elk naar hun eigen woning waar ze na iets gegeten te hebben Fortnite begonnen te spelen op hun Playstation. “En ik vertelde mijn mama wat er was gebeurd”, weet Milan. “Ze stond daar met haar mond vol tanden en belde de ouders van Len op.”

Koel gebleven

“Milans moeder belde mij nadien ook op”, zegt directeur Veerle De Baerdemaeker. “Gelukkig zat ik neer, of ik was achterover gevallen. Zijn moeder is enorm overbezorgd zegt ze zelf, en durft hem haast niet me de fiets naar school te laten gaan. En dan gebeurt er iets op de plaats waar je het totaal niet verwacht. Het is straf hoe koel hij bleef en geen kostbare tijd voorbij liet gaan. Zij stond er ook op om Len in ‘the picture’ te zetten. Ik heb zelf ook al contact opgenomen met het gemeentebestuur en zij zullen op 28 maart langskomen voor een huldiging.”

De vriendschapsband is in ieder geval enorm versterkt. “We kennen elkaar al sinds de kleuterklas en in het tweede leerjaar werden we echt vrienden, maar na wat hij voor mij gedaan heeft zijn we dat voor altijd!”, besluit Milan. Len brengt het weekend alvast bij Milan door om eens stevig verwend te worden.