Len (11) krijgt medaille voor heldenmoed nadat hij vriend Milan het leven redde Wim De Smet

28 maart 2019

15u10 0 Merchtem De 11-jarige Len Van Audenhove kreeg vanmiddag een medaille voor heldenmoed opgespeld door Merchtems burgemeester Maarten Mast. Len redde vorige week zijn beste vriend Milan van een gewisse dood toen die zich verslikte in een stukje wortel.

Het incident gebeurde op woensdag 13 maart op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Ten Bos in Peizegem. Milan Verhaeghen was een worteltje aan het oppeuzelen toen zijn vriend Len merkte dat er iets loos was. Terwijl de bel ging, merkte hij dat Milan niet meer kon spreken. Hij kon zelfs niet meer ademen. Als een volleerd spoedarts greep Len zijn vriend in de rug, sloeg de armen over zijn buik en merkte na drie keer duwen dat het stukje wortel de lucht in vloog.

De heldendaad van Len haalde de nieuwskolommen en de moeder van Milan was zo blij dat ze Len persoonlijk feliciteerde. Vanmiddag kwam ook een delegatie van het gemeentebestuur naar de gemeenteschool om Len te huldigen.

“Wat deze jongen gedaan heeft, is zeer uitzonderlijk”, zegt burgemeester Maarten Mast. “In Merchtem geven we niet vaak een medaille voor een heldendaad. Maar in dit geval is zo’n huldiging meer dan terecht.”

De burgemeester en zijn schepenen stapte de klas van Len binnen om de jongen persoonlijk te feliciteren. Voor Len reageerde zeer bescheiden en een beetje verlegen. “Ik had wel een beetje stress toen de burgemeester daar plots stond”, vertelde de jongen. “Maar goed, ik ben wel heel blij met mijn medaille. Die krijgt zeker een speciaal plaatsje in mijn kamer.”

Volgens burgemeester Mast zette de heldendaad van Len ook de gemeente Merchtem in een zonnig daglicht. “Wat hier gebeurde is ook een belangrijke les voor de kinderen, even belangrijk als de cursussen Frans of wiskunde”, sprak de burgemeester de leerlingen toe. “Voor deze heldendaad krijg je dan wel geen extra punten. Maar als jullie op het einde van het schooljaar de lagere school verlaten, is het belangrijk dat jullie niet alleen kunnen rekenen of schrijven, maar dat jullie ook andere mooie dingen hebben geleerd die je een leven lang kan gebruiken. Dat is even belangrijk als een goed rapport.”

Ook Sandra Van den Bossche, de mama van Len, was aanwezig tijdens de uitreiking. “Ik ben heel trots op onze zoon”, zei Sandra. “Ook al reageert hij een beetje bedeesd op al die aandacht, toch gaat hij daar heel nuchter mee om. En dat vinden we plezant. Dat hij zijn beste vriendje zo heeft kunnen helpen, is eigenlijk heel mooi.”