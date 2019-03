Leerlingen Sint-Donatus Merchtem betogen en dansen voor veiliger verkeer (VIDEO) Actievoerders worden ontvangen op gemeentehuis Merchtem Wim De Smet

29 maart 2019

12u05 0 Merchtem Driehonderd leerlingen van de kleuter- en lagere school Sint-Donatus in Merchtem voerden vanmorgen een indrukwekkende actie voor veiliger verkeer. De actievoerders werden ontvangen in het gemeentehuis waar ze ook nog een protestdansje opvoerden.

De kinderen van Sint-Donatus vertrokken vanmorgen rond 9.30 uur aan hun schoolgebouw in de Maurits Sacréstraat. Ze trokken vervolgens in colonne, en voorzien van de nodige slogans en spandoeken, richting gemeentehuis. De leerlingen werken al een heel schooljaar rond het thema verkeer. “We vinden dat we de kaart moesten trekken van veiliger verkeer”, zegt directrice Sandra Graind ‘Orge. “Zowel voor ons als voor de ouders is het heel belangrijk dat de kinderen veilig naar school kunnen komen. We willen niet zeggen dat Merchtem geen veilige gemeente is, maar voor de zwakke weggebruiker mag er toch wat meer gebeuren.”

De actievoeders werden in het gemeentehuis ontvangen door schepenen David De Valck en Toon Luypaert. Daar mochten ze de gevaarlijkste verkeersknelpunten in hun schoolbuurt aantonen. Volgens de leerlingen en hun leerkrachten schuilt het gevaar in de kruispunten en oversteekplaatsen langsheen de Stoofstraat, de Puursstraat, het Mieregemplein, de Oudstrijdersstraat en de Kalkovenlaan. In de Maurits Sacréstraat zelf ijveren de actievoerders voor de invoering van een fietsstraat.

De leerlingen bezetten een tijdlang de raadzaal waar ze enkele korte toespraken hielden en ook een protestdans opvoerden voor veiliger verkeer.

Schepen van Jeugd Toon Luypaert toonde begrip voor de actie. “Zoals in zoveel gemeenten hebben we ook in Merchtem verkeersonveilige situaties”, weet hij. “Wij willen daar graag werk van maken en gaan samen op zoek naar oplossingen om de schoolomgevingen veiliger te maken. We hebben ook een reeks foto’s van de knelpunten overhandigd gekregen. Die gaan we volgende week al bespreken tijdens het schepencollege.”

Volgens David De Valck, de ouderdomsdeken in het college van Merchtem, begint verkeersveiligheid bij ons allemaal. “Kinderen zijn de zwakste weggebruikers”, zegt hij. “Kinderen moeten daarom de reflex hebben om vooral oplettend en voorzichtig te zijn, want bij een aanrijding verliezen ze altijd het pleit, ook al zijn ze in hun recht. Dat is mijn boodschap. Iedereen die met verkeer te maken krijgt, heeft de beste bedoelingen, maar alles begint bij onszelf allemaal.”