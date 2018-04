Leegstaande Volvo-garage maakt plaats voor flats 06 april 2018

02u29 1 Merchtem De leegstaande gebouwen van Garage Victor gaan nog dit jaar tegen de vlakte. Op de site wordt daarna een nieuw woonblok met dertien flats en bijhorende ondergrondse garages gebouwd.

De oude garage van de familie Victor, die in 1949 geopend werd door Andre Victor, was decennialang een vertrouwd straatbeeld in de Meutersweg, vlak bij het Mieregemplein. De zaak vestigde zich daar in 1967, in wat voor die tijd een hypermodern gebouw was. "Wij waren al die jaren de vaste dealer voor Volvo's", vertelt Ben Victor, die de zaak samen met zijn broer overnam van vader Andre. "Maar tien jaar geleden hebben we besloten om de familiezaak te sluiten. De eisen en investeringen die de fabrikant oplegde, wogen almaar zwaarder. We hebben destijds nog overwogen om een nieuwe toonzaal te bouwen in de industriezone, maar de grondprijs bleek onbetaalbaar. Die bijkomende investeringen waren onverantwoord. Daarom hebben we beslist om de zaak te sluiten."





Het nieuwe flatgebouw dat na de sloop zal verrijzen, zal twee verdiepingen hoog zijn en qua architectuur aansluiten op het woonblok op de hoek met de Mieregemstraat. (WDS)