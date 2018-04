Kruispunt Stationsstraat wordt heraangelegd 21 april 2018

Het kruispunt van de Stationsstraat en de Spiegellaan wordt vanaf maandag heraangelegd. In een eerste fase is er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk vanuit de Spiegellaan richting de Koning Leopold III-straat. Autobestuurders kunnen het station bereiken via de Oudstrijdersstraat of de Peperstraat. De werken zullen tot 6 juli duren. (WDS)