Kermis met Ruben Van Gucht en Jacques Vermeire 18 mei 2018

De inwoners van Brussegem organiseren komend weekend hun jaarlijks feestweekend. De festiviteiten gaan vrijdagavond van start met een quiz. Op zaterdagvoormiddag is er de traditionele jaarmarkt met de verkiezing van de slimste en de grootste ezel van het jaar. De Neerhofvrienden stellen hun kleinvee tentoon. 's Avonds is er 'Brussegem got's talent!' in de Rinkeling school. De jaarmarkt wordt afgesloten met een optreden van Gembada. Op het kermisbal zijn er optredens van Steve McQueen en Dries XL, finalist uit The Voice. Op zondagochtend staat een mountainbiketocht en aperitiefconcert op de agenda, gevolgd door een wandeling en de kinderloopkoers. De apotheose volgt 's avonds met een try-out van de nieuwe show van Brussegemnaar Ruben Van Gucht en Jacques Vermeire. (WDS)