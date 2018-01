Jeugdhuizen krijgen voltijds medewerker 24 januari 2018

Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem stelt een voltijds personeelslid aan dat zich moet ontfermen over de drie jeugdhuizen in de gemeente.

De maatregel komt er nadat Jurgen Van Cauter, permanent verantwoordelijke van jeugdhuis Ifi, besliste om van job te veranderen. "In samenspraak met jeugdhuis Ifi zijn we daarom tot een akkoord gekomen dat Ifi geen permanent verantwoordelijke meer krijgt, maar dat de gemeente een extra personeelslid aantrekt dat aangesteld wordt als jeugdhuiswerker", meldt schepen van Jeugd Maarten Mast. "Dit betekent dat de gemeente nog eens extra gaat investeren in onze jeugd, want in de plaats van een loonsubsidie van 18.500 euro per jaar voor een permanent verantwoordelijke, zullen we nu een voltijds medewerker in dienst nemen."





Tussenkomst voor huur

De gemeente springt ook bij voor de huurprijs van de Ifi-gebouwen. "Het bestuur van Ifi maakte duidelijk dat de huurlast als een zwaard van Damocles boven hun werking hangt", luidt het. "De goede werking van het jeugdhuis kwam daardoor in gevaar. We hebben binnen het schepencollege beslist om Ifi een jaarlijkse huursubsidie van 16.800 euro toe te kennen. Voortaan genieten de drie Merchtemse jeugdhuizen dus van gratis huisvesting." (WDS)