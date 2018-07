Inwoners kunnen restafval kwijt op recyclagepark 20 juli 2018

De inwoners van Merchtem kunnen voortaan hun zakken met restafval ook kwijt op het recyclagepark. Er komen containers in het gratis gedeelte waar de mensen hun zakken met restafval of GFT kunnen dumpen. Ook de wekelijkse ophaling van GFT en restafval wordt hervat.





De maatregelen komen er na een overleg met afvalstoffenmaatschappij OVAM. "Tijdens die gesprekken werd duidelijk dat onze gemeente van 140 kilogram afval naar 116 kilogram per inwoner moet dalen", meldt bevoegd schepen David De Valck (Open Vld). "Het gaat dus om een daling van 24 kilogram per inwoner die we tegen 2022 moeten rond krijgen. Dat is heel wat. Uit studies blijkt dat in een gemiddelde restafvalzak tot 40 procent aan GFT-afval zit. Als we die fractie kunnen reduceren, maken we kans om die daling te realiseren." (WDS)