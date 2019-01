Inwoners Hamme kunnen vanaf vrijdag terecht in vernieuwde feestzaal Gemeentebestuur investeert 170.000 euro in renovatie voormalig schooltje Wim De Smet

30 januari 2019

17u31 0 Merchtem Het gemeentelijk feestzaaltje van Hamme werd de voorbije maanden grondig gerenoveerd. De inwoners worden vrijdagavond uitgenodigd voor de officiële opening. De gemeente pompte 170.000 euro in de vernieuwingswerken.

De feestzaal van Hamme biedt plaats aan 200 mensen en bevindt zich in de Sint-Guduladreef. De voorbije jaren verkommerde het gebouw waardoor een stevige renovatie zich opdrong. “Het gebouw dateert van 1910 en deed oorspronkelijk dienst als dorpsschool”, weet David De Valck, schepen bevoegd voor deelgemeente Hamme. “De school werd, zoals dat toen hoorde, netjes achter het gemeentehuis gebouwd. Hamme was toen nog een autonome gemeente. Er waren 2 graadklassen. Het eerste, tweede en derde leerjaar zat in de ene klas, terwijl het vierde, vijfde en zesde leerjaar in de andere klas zaten. En tussendoor werden er ook nog enkele kleuters mee opgenomen. Het waren de zusters van Sint-Vincentius in Opwijk die zich over de kinderen ontfermden.”

De school ging op het einde van de jaren ’60 dicht en het toenmalige gemeentebestuur maakte van de oude school een feestzaaltje. “Er werd in die tijd al een sanitair blokje achteraan bijgebouwd”, weet De Valck. “Maar een grondige renovatie drong zich op. Deze zaal wordt vandaag nog vaak gebruikt voor familiefeestjes en babyborrels. De gepensioneerden komen hier elke week kaarten.”

Dakstructuur

De renovatie werd in eigen beheer uitgevoerd. “We hebben wel een gespecialiseerde aannemer gevraagd om het dak te vernieuwen. Dat kostte ons 100.000 euro. De afwerking binnenin, en de modernisering van de keuken, hebben we gedaan met ons eigen gemeentepersoneel. We hebben 70.000 euro aan materiaal gekocht. Het valse plafond hebben we afgebroken zodat de oude dakstructuur opnieuw zichtbaar is. Alles werd beter geïsoleerd en in de keuken hebben we nieuwe faience aangebracht.”

Opmerkelijk: achteraan in de zaal bevindt zich een soort mezzanine waarop de afbeelding van een steltenloper prijkt. “De steltenlopers zijn het uithangbord van Merchtem dus die konden niet ontbreken”, weet De Valck. “Bovendien hebben we zo op originele manier het oude balkon verfraaid.”

De inwoners van Hamme worden vrijdagavond om 19.30 uur verwacht om te klinken op het nieuwe jaar en op hun vernieuwde feestzaal.