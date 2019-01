Internationaal tornooi bij National Paintball Games Paintball-bedrijf wil ook outdoor-terrein in Merchtem aanleggen WDS

29 januari 2019

12u35 4 Merchtem In de voormalige confectiefabriek in de Gasthuisstraat vond zopas een internationaal paintball-tornooi plaats. Het Duitse team ‘Lost Boys Cologne’ was de winnaar van de indoor-veldslag.

National Paintball Games kocht twee jaar geleden de leegstaande fabriekshal van de textielfamilie Staels over. De voormalige ateliers werden ingericht tot een indrukwekkend paintball-speelterrein. Zaakvoerder Laurens De Smeth vond het nu tijd om een internationaal paintball-tornooi te organiseren. “We konden rekenen op spelers uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland”, vertelt Laurens. “In Frankrijk en Duitsland is paintball erkend als een volwaardige sport. Voor veel mensen is competitie-paintball nog een grote onbekende. Tijdens het tornooi werden 36 wedstrijden afgewerkt.”

Ook het paintball telt een reeks duidelijk spelregels. Een spel duurt maximaal 10 minuten en wordt geleid door meerdere scheidsrechters. “Paintball wordt gespeeld met twee teams van telkens vijf spelers”, vervolgt De Smeth. “Elk team krijgt 1.500 paintballs ter beschikking. Er word 1 punt gescoord per aangeschoten speler en 3 punten als de vlag van de tegenstander veroverd wordt.”

De Merchtemse paintball-site is intussen ook verdeler van eigen balletjes, genaamd ‘Art Paintball’. “Omdat wij een belangrijke speler zijn, willen we graag onze eigen competitie organiseren in Europa”, luidt het. “We hebben al outdoor-terreinen in Geraardsbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Willebroek. Ook in Merchtem zelf gaan we dit voorjaar een outdoor-terrein opstarten.”