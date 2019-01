Inbreker opgemerkt door buurtbewoner WHW

09 januari 2019

14u00 0 Merchtem Een Algerijnse twintiger riskeert 18 maanden cel voor twee inbraken in Merchtem.

In de vroege ochtend van 15 juli zag een buurtbewoner aan Bleukenweg twee mannen materiaal inladen in een wagen. Verdacht, vond hij en hij belde de politie. De agenten kwamen al snel aan bij de wagen maar in de wagen troffen ze enkel Hamza S. aan. Deze kwam met een warrig verhaal op de proppen. “Ik ben op de Steenweg op Merchtem opgepikt toen ik aan het liften was. Die man reed tot hier en was dan plots weg”, klonk het. Over het werfmateriaal dat ze in de wagen hadden ingeladen wist hij niets. De dag erna werd dat mysterie opgehelderd. Er was immers materiaal verdwenen uit twee woningen in aanbouw in de buurt. S. wijzigde uiteindelijk na 2 maanden zijn verklaring. “Ik heb die andere man -die ik echt niet ken- geholpen met het inladen. Ik had wel door dat het om gestolen waar ging”, klonk het.