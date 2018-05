Inbraak in Tuinbouwschool: spin en slangen gestolen 22 mei 2018

02u28 0 Merchtem Dieven hebben zondag een exotische buit gemaakt in de Tuinbouwschool. Ze gingen aan de haal met spinnen, slangen, en dergelijke meer.

De daders sloegen toe in de nacht van zondag op maandag. Ze namen twee terrariums en ook specifieke voeding mee. Concreet verdwenen een Chileense vogelspin, twee korenslangen, een luipaardgekko en een baardagaam. "Het was de teeltleider die de diefstal maandagvoormiddag vaststelde toen hij de dieren wilde voederen", zegt directeur Dirk Legroux. "Bij de voedingsronde van zondagavond rond 22 uur zaten alle dieren nog in hun terrarium. De inbraakschade is voorts beperkt en enkel het lokaal met de terrariums werd doorzocht. De daders wisten dus goed waar ze moesten zijn en wat ze moesten hebben. Het ging dan ook om onze mooiste dieren. Voorts hebben ze ook twee terrariums, voedingssupplementen en verzorgingsproducten meegenomen."





De directeur benadrukt dat de gestolen dieren niet giftig zijn. "Een waarde kan ik er niet op plakken, maar de dieven zullen er niet rijk van worden", klinkt het. "Gelukkig zijn er nog verschillende dieren achtergebleven, waardoor de lessen niet in het gedrang komen."





De politie kwam ter plaatse en opende een onderzoek.





(WDS/TVP)