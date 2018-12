In de Welkom neemt afscheid Na meer dan 100 jaar verdwijnt laatste kroeg van Bollebeek Wim De Smet

03 december 2018

14u55 0 Merchtem Café ‘In de Welkom’, de laatste kroeg van het gehucht Bollebeek, sluit voorgoed de deuren. Het café, in de volksmond bekend als ‘bij Goren’, bestond meer dan 100 jaar. “Op onze leeftijd kunnen we dit niet meer volhouden”, zeggen uitbaters Pol en Jeanine.

Pol De Baerdemaeker (74) en zijn echtgenote Jeanine Van Mileghem (72) belandden in 1970 achter de toog van het café. Voordien baatten de ouders van Jeanine de zaak uit. “Eigenlijk waren wij de derde generatie, want ook mijn grootouders hielden hier café”, vertelt Jeanine. “De bijnaam ‘bij Goren’ komt trouwens van mijn grootvader Gregorius. In die tijd hielden we niet alleen café, maar hadden we hier tegelijk ook nog een voedingswinkeltje.”

De voedingswinkel werd 15 jaar geleden al gesloten. “Vlak na de invoering van de euro hebben we beslist om de winkel te sluiten. Het werd allemaal een beetje moeilijk: de inventaris en de vervaldatums bijhouden, de btw-aangiftes, de boekhouding. Bovendien was er intussen al veel veranderd. Toen wij de zaak destijds overnamen, waren hier in de buurt geen grootwarenhuizen waardoor wij veel klanten hadden.”

Afscheid

“Bollebeek telde destijds vier cafés”, pikt Pol in. “Alleen het onze bleef uiteindelijk nog over. Dat was ook de belangrijkste reden waarom we het zo lang nog opengehouden hebben. Anders was hier niets meer. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Onze dochter kwam ons altijd helpen op zondagvoormiddag, maar het café overnemen zag ze niet zitten. Het café wordt ook niet overgelaten aan iemand anders. Wij blijven hier wonen. We hebben het hier altijd goed gehad en we hebben geen zin om nu nog te verhuizen.”

Aan mooie herinneringen hebben Pol en Jeanine geen gebrek. “Ons café was ook het stamlokaal van de plaatselijke wielerclub”, vertelt Pol. “Sinds 1963 organiseerden we hier ieder jaar een kermiskoers, telkens op de eerste zondag van juli. Die koersen lokten altijd een massa volk. Dat waren echt fantastische dagen. Maar ook de koers werd de laatste jaren minder populair. Er kwamen minder toeschouwers terwijl de kosten dan weer fors stegen.”

Pol en Jeanine willen genieten van een rustige oude dag. “We zijn er altijd geweest voor de andere mensen maar nu wordt het tijd om aan onszelf eens te denken”, vertelt Pol. “Ik zal mij niet vervelen. We gaan ons huis herinrichten en daar zal ik toch wel even mee bezig zijn.”