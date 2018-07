Iconische drukkerij krijgt tweede leven PAND VAN SCHRIJVER-HISTORICUS MAURITS SACRÉ WORDT MUSEUM WIM DE SMET

13 juli 2018

02u26 0 Merchtem Alles staat er nog zoals toen: letterbakken, inktpotten, en zelfs de originele persen. Weliswaar bedekt met een dikke laag stof. Daar komt straks verandering in, want de drukkerij van de familie Sacré uit 1888 wordt gerestaureerd. "Het Merchtems icoon krijgt een tweede leven", zegt cultuurschepen David De Valck.

De drukkerij van wijlen Maurits Sacré in de Korte Ridderstraat is sinds 2004 een beschermd monument. Het pand uit 1888 bevat nog de originele drukkerij die onder meer gebruikt werd tijdens de opnames van de film Daens van Stijn Coninx. In Merchtem is niet alleen de drukkerij, maar ook Sacré zelf een monument. De man werd geboren in 1883 en gaat de geschiedenis in als drukker, uitgever en geschiedschrijver. "Hij had belangstelling voor alles wat met lokale geschiedenis te maken had", vertelt Pol Feytens, voormalig voorzitter van heemkring Soetendaelle. "In 1904 schreef hij de 'Geschiedenis der gemeente Merchtem' in boekvorm. Hij richtte zijn drukkerij op in 1911 en lanceerde het volksgezinde weekblad De Zondagklok. Hij werkte ook mee aan het geschiedkundig tijdschrift Eigen Schoon en De Brabander. Sacré schreef meer dan 200 bijdragen voor dorpsgeschiedenis en volkskunde."





Maar Sacré maakte ook moeilijke momenten mee. Een van zijn dochters was immers getrouwd met August Borms, een Vlaams voorman die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitsers. "De familie Sacré was zeer Vlaamsgezind", zegt Feytens. "Na de oorlog zijn weerstanders de drukkerij binnengedrongen en hebben er een groot deel van de inboedel en machines stukgeslagen."





Die zwarte bladzijde weerhield de Vlaamse Toeristenbond (VTB) er niet van om de fraaie woning van de familie Sacré in 1959 te versieren met een borstbeeld van de schrijver-historicus. En het gemeentebestuur besliste in 1965 om ook een straat naar hem te vernoemen.





De drukkerij, die in het achtergebouw werd ondergebracht, bleef al die jaren intact. "En dat was een van de belangrijkste redenen waarom het gebouw 14 jaar geleden werd beschermd", zegt schepen David De Valck (Open Vld). "De originele persen en letterbakken: alles staat er nog zoals toen. En nog straffer: de machines functioneren nog. Die drukkerij is een stukje industrieel erfgoed in het hart van onze gemeente."





Kleinzoon

De huidige eigenaar is de kleinzoon van Maurits Sacré. Hij heeft plannen om van het gebouw een museum te maken en het werk van zijn grootvader in de schijnwerpers plaatsen. "De vergunning voor de restauratie is intussen afgeleverd, zodat hij ook een subsidiedossier kan indienen", zegt De Valck. "Voor onze gemeente is het alleszins een mooi project."