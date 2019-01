Houten lofts moeten huismus naar Merchtem lokken WDS

18 januari 2019

14u25 0 Merchtem Natuurpunt Merchtem wil dat er opnieuw meer mussen te zien zijn in onze regio. Ze lanceren daarom de ‘mussenloft’, een houten kastje met broedkamer waarin de mus zich… kiplekker voelt.

“Het vrolijke getsjilp van de mussen horen we niet zo veel meer en dat vinden veel mensen echt wel jammer”, vertelt Alain Decré van Natuurpunt Merchtem. “Omdat er minder graanakkers zijn dan vroeger, vindt de huismus minder snel geschikt voedsel. Maar ook onze nette tuinen, met gebrek aan schuilplaatsen en insecten, zijn nadelig voor de mus. En een huismus vertoeft net graag in de buurt van mensen.”

Huismussen maken hun nest het liefst in openingen onder daken en in de spleten van muren. “Maar de voorbije jaren wordt er, gelukkig maar, veel belang gehecht aan isolatie waardoor die nestmogelijkheden verdwijnen”, luidt het. “Daarom willen we de mus een beetje helpen.”

Gepensioneerd schrijnwerker Pierre Van der Stappen knutselde honderd mussenlofts in elkaar. “Zo’n mussenloft bestaat uit een effectief broedgedeelte en een uitkijkplatform, gescheiden door een tussenwand. Via een kleine opening kunnen de mussen gemakkelijk van de ene ruimte naar de andere. En vanaf het platform kunnen ze in alle rust de omgeving afspeuren om te zien of er geen onraad loert.”

Inwoners van Merchtem kunnen drie mussenlofts bestellen bij Natuurpunt. Leden betalen 15 euro, niet-leden 20 euro. “Wie een plaatsje heeft voor drie loften, kan contact met ons opnemen. We komen dan langs om te zien of de plaats geschikt is. Is dat het geval, dan plaatsen we de lofts en checken we of ze ook effectief gebruikt worden.”

Meer info via info@natuurpuntmerchtem.be.