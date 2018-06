Hockey Club Blue Sox bouwt eigen clubhuis 25 juni 2018

02u27 0

Hockeyclub Blue Sox heeft op de sportsite Dooren in Merchtem een nieuw clubhuis plechtig geopend. De club bestaat nog maar 3 jaar maar telt intussen al meer dan 150 spelers. "Een eigen clubhuis was dus een noodzaak geworden", zegt voorzitter Olivier Van Cutsem. "Van de gemeente kregen we een vergunning om naast het sportveld een houten chalet te bouwen. Het clubhuis omvat niet alleen een bar maar ook een stockageplaats voor onze ballen en sticks."





De club maakte 30.000 euro vrij voor de bouw van de chalet. "De gemeente legde een stukje subsidies bij maar het grootste deel wordt door ons gedragen, dankzij sponsoring en lidgelden." (WDS)