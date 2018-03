Historische dreef krijgt 166 nieuwe bomen 13 maart 2018

02u51 0

In Ossel hebben vrijwilligers van Natuurpunt en Rotary Club Meise-Bouchout een nieuwe bomenrij aangeplant. De haagbeuken werden geplant tussen het kasteel Wolvendael en het centrum van Ossel. De toenmalige kasteelheer, Léon de Viron, liet de bomendreef ooit aanleggen om zijn echtgenote te beschermen tegen de hitte in de zomer en tegen de wind in de winter. De nieuwe bomenrij herinnert aan vroeger, maar vormt tegelijk een verbinding met de geboortelaan die in 2009 werd aangelegd. "Er werden 166 haagbeuken aangeplant om de dreef compleet te maken", meldt Ann Jacobs van Rotary Club. "Het plantgoed en de steunpalen werden geleverd door Regionaal Landschap Groene Corridor. We willen met dit initiatief bijdragen aan een mooiere aarde."





(WDS)