Herleving Brussegem is de titelfavoriet 30 augustus 2018

Kaatsen liga vlaanderen

Dit weekend wordt in de Liga Vlaanderen beslist wie kampioen wordt en dus promoveert naar tweede nationale. Brussegem is het hele seizoen door de koploper geweest in de competitie maar het verloor tegen de verwachtingen in wel de finale van de ligabeker. Voor de titelfinale nu heeft Brussegem het voordeel het zondag de terugmatch op de eigen kaatsbaan speelt.





"Wij moeten zaterdag uitwijken naar Terjoden", zegt voorzitter Boulonne bij Herdersem. "Het is kermis in Herdersem en onze kaatsbaan is bezet door een grote tent. We zullen zaterdag in grote doen moeten zijn om Brussegem te kloppen in de heenmatch. Ik denk dan ook dat Herleving favoriet is voor de titel maar onze spelers willen er toch alles aan doen om zo goed mogelijk weerstand te bieden. Voor Elias Van Kerckhove wordt het een speciaal weekend. Zijn twee broers spelen bij Bussegem en hij trekt er volgend seizoen ook naar toe. Met vader en zoon Jurgen en Bavo Van Hemelrijck (achterman en grootmidden) hebben we nog twee Pajotten in het team die hun streekgenoten geen geschenken willen geven. De dubbel (beker en titel) binnenhalen zou ons op de goede weg zetten." (HFO)