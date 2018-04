Heemkring brengt eeuw gemeenteraadsverkiezingen in beeld 17 april 2018

02u43 1 Merchtem Heemkring Soetendaelle uit Merchtem is op zoek naar oude foto's en documenten van gemeenteraadsverkiezingen. Bedoeling is om er deze zomer een tentoonstelling mee uit te bouwen in het August De Boeckhuis.

"We lanceren bij deze een oproep naar mensen die nog oude affiches, flyers, partijprogramma's, brochures en krantenartikels van de verkiezingen hebben liggen", zeggen Hedwig Vertonghen en Eddy Cooremans van Heemkring Soetendaelle. "De eigenaars krijgen nadien al hun aangeleverde documenten netjes terug. We beschikken nu al over heel wat informatie, maar we missen volledigheid."





Tot en met 2012

Soetendaelle organiseert ieder jaar een opendeur met tentoonstelling. "En dit jaar staat alles in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen", klinkt het. "We willen de inwoners tonen welke partijen hier vroeger aan zet waren. Ons project begint bij het begin van de vorige eeuw en eindigt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012."





Secundaire scholen

"Normaal organiseren we de tentoonstelling alleen tijdens de jaarmarkt, maar omdat dit een grootschaliger project is, willen we ook in de weken na de jaarmarkt de deuren openen. Vooral voor secundaire scholen is dit interessant. We waken er wel over dat alle partijen gelijk aan bod komen en dat we politiek objectief blijven." (WDS)