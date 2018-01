Hardnekkige winkeldievegge riskeert 12 maanden cel 26 januari 2018

Een vrouw uit Merchtem riskeert 12 maanden cel voor een winkeldiefstal in haar gemeente. Ze ging op 23 maart aan de haal met vier horloges. Nadat de diefstal ontdekt werd, bekeken agenten de beelden van de bewakingscamera's. Hierop is te zien hoe ze de horloges wegstak in haar handtas. De vrouw - die al bekend was bij de politie - kon snel geïdentificeerd worden. "Het was per ongeluk", stamelde ze bij haar verhoor. Naar de rechtbank kwam ze niet opdagen, tot irritatie van het parket. "En wat me nog meer irriteert, is dat ze vlak voor de feiten al eens veroordeeld werd voor winkeldiefstal. Ze trekt er zich dus werkelijk niets van aan", aldus de procureur. De uitspraak volgt op 1 maart. (WHW)