Hardleerse sigarettendieven komen van kale reis thuis 14 augustus 2018

02u45 0

Twee Roemenen hebben bot gevangen voor de Brusselse strafrechter. Ze hadden verzet aangetekend tegen hun veroordeling tot 12 maanden cel voor de Brusselse correctionele rechtbank, nu drie maanden geleden. Deze straf kregen ze nadat ze op heterdaad betrapt werden toen ze op 16 maart sigaretten stalen in een Colruytwinkel in Vilvoorde. Het bleek geen eenmalige uitschuiver te zijn, want tien dagen later werden ze in Dendermonde opgepakt bij een nieuwe diefstal. Onderzoek wees uit dat de twee hardleerse gauwdieven waren. Uiteindelijk kregen ze vorige maand voor de rechtbank van Dendermonde 18 maanden cel voor maar liefst 14 diefstallen in Colruytfilialen, waaronder dat van Merchtem. De verdediging had gevraagd om de 'Brusselse' straf van 12 maanden op te heffen. De rechter oordeelde dat het verzet laattijdig werd ingediend en bevestigde het verstekvonnis. (WHW)