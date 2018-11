Groen zoekt kandidaten voor ‘Groene Pluim’ WDS

29 november 2018

Groen Merchtem is op zoek naar kandidaten voor de Groene Pluim. De Groene Pluim wordt uitgereikt aan verenigingen of individuen die zich inzetten voor een ecologisch initiatief dat origineel, vernieuwend en duurzaam is. De kandidaturen kunnen tot 20 december worden ingediend via een inschrijvingsformulier.

De winnaar van de Groene Pluim krijgt een cheque. In de categorie van particulieren gaat het om een cheque van 125 euro, terwijl verenigingen of organisaties 250 euro kunnen winnen.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij op zondag 6 januari om 15 uur in het August De Boeckhuis.