Groen klaagt vervuiling Stambeek aan 28 juli 2018

Het water in de Stambeek is zwaar vervuild, aldus oppositiepartij Groen. De beek zou ook een doordringende stank verspreiden. "De oorzaak zou gezocht moeten worden bij lozingen door een landbouwbedrijf in Opwijk, net op de grens met Merchtem", zegt Henk Willocx van Groen Merchtem. "De gemeente zegt al jaren het probleem te willen oplossen, maar slaagt daar blijkbaar niet in. Wij vrezen dat alle leven intussen al uit de beek verdwenen is. En op deze plaats komt de Stambeek uit in de Molenbeek, waardoor ook die waterloop verder vervuild wordt."





(WDS)