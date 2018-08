Gevel van brouwerij Ginder Ale verdwijnt onder sloophamer 14 augustus 2018

In het centrum van Merchtem is gisteren de afbraak van de gevel van brouwerij Ginder Ale gestart. Het gaat om de bakstenen wand van de lagerkelder en de bottelarij van de brouwerij.





Normaal zouden die sloopwerken pas na de jaarlijkse kermis plaatsvinden. "Maar tijdens de storm van vorige week, stelden we vast dat er een stuk naar beneden was gestort", meldt zaakvoerder Filip De Meuter van het gelijknamige sloopbedrijf. "Daarom hebben we aan de gemeente gevraagd of we sneller mochten beginnen met de afbraak. Eind deze week begint de kermis in Merchtem en we wilden niet het risico lopen dat er nog meer stukken naar beneden zouden komen."





De sloopwerken aan het 22 meter hoge gebouw zijn zo ingrijpend dat de straten rondom afgesloten werden voor het verkeer. De kraan heeft een reikwijdte van 28 meter. De afbraak moet normaal vanavond afgerond zijn. "We verwijderen alleen de bakstenen gevel. De betonnen structuur blijft overeind", weet De Meuter. "Vanavond tussen 17 en 18 uur moet alles klaar zijn en moeten de straten opgekuist zijn."





Het brouwerijgebouw zal in de toekomst worden verbouwd tot een woonblok met honderd appartementen. Het gelijkvloers telt 3.000 vierkante meter aan commerciële ruimte. (WDS)