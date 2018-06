Gestolen spin en slangen te koop aangeboden 06 juni 2018

02u32 1

Er is mogelijk een spoor naar de vijf exotische dieren die eind mei gestolen werden in de Tuinbouwschool.





"Een verkoper van reptielen in Aalst kreeg onlangs vier personen over de vloer die de vijf dieren bij zich hadden en die te koop aanboden", vertelt directeur Dirk Legroux. "Hij had weet van de diefstal en bracht vervolgens mij en sectorgenoten op de hoogte. Het viertal zou zich nadien in een andere winkel hebben aangeboden, waar beveiligingscamera's hangen. Bovendien werden er ook contactgegevens achtergelaten voor het geval de handelaar alsnog interesse in de beesten zou hebben."





De dieren die verdwenen in Merchtem waren een Chileense vogelspin, twee korenslangen, een luipaardgekko en een baardagaam. "Alle gegevens werden overgemaakt aan de lokale politie", weet Legroux. "Voorlopig is het wel nog niet geweten waar de dieren verstopt worden. Wij staan klaar om die op te halen als ze gevonden worden, maar voorlopig hebben we nog geen bericht gekregen. Zelf weet ik ook om wie het gaat en verschillende leerkrachten die al tien jaar werkzaam zijn bij ons bevestigen dat het niet om leerlingen of ex-leerlingen gaat. De verkopers lijken volgens ons geen enkele link te hebben met de school. Het is onbegrijpelijk dat ze voor nog geen vierhonderd euro zoveel risico nemen. Het rondrijden kost hen misschien al meer aan benzine. We willen de dieren in ieder geval zo snel mogelijk terug zodat we dit kunnen afsluiten."





Of de verkopers ook effectief de inbrekers zijn, is dus ook niet duidelijk. Het is niet geweten of het viertal intussen al werd verhoord door de politie. (TVP)