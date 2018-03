Gemeenteraadslid Luc Ceulemans (51) verliest strijd tegen kanker 13 maart 2018

02u44 0 Merchtem In het OLV-ziekenhuis in Aalst is gisterochtend gemeenteraadslid Luc Ceulemans (51) overleden. Ceulemans was van 2006 tot 2012 en van 2015 tot nu gemeenteraadslid voor sp.a.

Luc Ceulemans stelde zich in 2000 een eerste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ceulemans was lijsttrekker voor sp.a maar zijn partij wist geen zetel te veroveren. In 2006 stapte hij mee in de kartellijst van burgemeester Eddie De Block (Open VLD) en werd hij met 278 voorkeurstemmen wel verkozen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde Ceulemans 320 voorkeurstemmen. Met dat aantal was hij niet rechtstreeks verkozen maar hij belandde in 2015 wel in de gemeenteraad toen Dirk Legroux ontslag nam uit de raad om directeur van de tuinbouwschool te worden. Als gemeenteraadslid zette hij zich vooral in voor de gebruikers van het openbaar vervoer. Hij was de bezieler achter de petitie tegen de sluiting van de stationsloketten in Merchtem.





Luc Ceulemans was afkomstig van Zaventem. Hij kwam in de jaren '90 in Merchtem wonen. "Luc kwam uit een socialistisch nest en is zijn ideologie altijd trouw gebleven", vertelt sp.a-voorzitster Liliane Hauspie. "Zijn dood is voor ons een zware klap. We waren net begonnen met het zoeken van nieuwe kandidaten voor de verkiezingen. Luc was een heel gedreven man, een socialist in hart en nieren. Hij stond altijd klaar voor iedereen. Ik heb nooit iemand gekend die zo veel politieke kennis had als hij."





Enkele jaren geleden kreeg Luc Ceulemans te horen dat hij aan leverkanker leed. Vorige week werd hij opgenomen in het ziekenhuis maar zijn chemo-behandeling bleek niet meer aan te slaan. "Hij kon zijn ziekte moeilijk aanvaarden", weet Hauspie. "Met mij heeft hij wel veel gepraat over wat hem overkwam. Hij keek ook uit naar de lezing van euthanasie-expert Wim Distelmans. Die komt op 26 maart spreken over waardig sterven. Helaas heeft Luc die afspraak niet meer mogen meemaken." (WDS)