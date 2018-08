Gemeentebestuur wil zwerfkattenplan 29 augustus 2018

02u26 0 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem schakelt dierenartsen in om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden.

De bedoeling is dat zij de katten die gevangen werden door inwoners steriliseren of castreren, en een knip in het oor van de dieren geven. Zo is meteen duidelijk dat de dieren gesteriliseerd of gecastreerd zijn.





"Alleen op die manier zal de zwerfkattenpopulatie eindelijk ingedijkt kunnen worden", zegt schepen van Welzijn Maarten Mast (LVB). "Als we ze niet zouden terugzetten wordt dit vrijgekomen territorium opnieuw ingenomen door een andere zwerfkat." Het gemeentebestuur maakt alvast 3.000 euro vrij voor het project. "Met dit budget zullen we de laatste vier maanden van dit jaar zien hoeveel katten we op deze manier kunnen behandelen en kunnen we naar volgend jaar toe, in samenspraak met de Merchtemse dierenartsen een adequaat zwerfkattenbeleid uitstippelen."





(BKH)