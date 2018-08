Gemeente organiseert onkruiddag 23 augustus 2018

De gemeente Merchtem roept haar inwoners op om samen de straten onkruidvrij te maken op 8 september. Sinds 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. "De alternatieve manier van onkruidbestrijding zorgt ervoor dat er meer onkruid staat of langer blijft staan", klinkt het. "Aangezien de gemeentediensten geen chemische onkruidverdelgers mogen gebruiken, is het een arbeidsintensieve bezigheid om onkruid handmatig en op een milieuvriendelijke manier te verwijderen. Daarom doen we een warme oproep aan onze inwoners. De gemeente zorgt voor het schoonvegen van de wegen, maar vraagt aan de inwoners om het voetpad voor hun deur schoon en onkruidvrij te houden."





Elk deelnemend gezin kan gratis een zak en tuinhandschoenen aanvragen via de milieudienst. Deelnemers maken ook kans op een buurtcheque van 150 euro.





(MEN)