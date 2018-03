Gemeente- en OCMW-diensten smelten samen 21 maart 2018

03u04 0 Merchtem De diensten van het OCMW worden vanaf 3 april geïntegreerd in de gemeentewerking. De samensmelting wordt opgelegd door de Vlaamse regering.

"Door samen te smelten, streven we naar een toegankelijke en efficiënte dienstverlening", zegt gemeentesecretaris Chris Van den Bossche. "Onze diensten worden verspreid over drie campussen waar overal voldoende parkeergelegenheid zal zijn."





Voor de inwoners veranderen er daardoor enkele zaken. Wie een identiteitskaart, reispas of rijbewijs wil aanvragen, moet niet langer in het gemeentehuis zijn, maar op de OCMW-site in de Gasthuisstraat. Dat geldt ook voor het melden van een adreswijziging of andere burgerzaken.





Daarnaast verhuizen de vrijetijdsdiensten sport en jeugd, en speelpleinwerking Wiebeltje naar de campus in de Dendermondestraat. De ingang bevindt zich aan de achterkant van het bibliotheekgebouw. Campus Nieuwstraat, het voormalig gemeentehuis, huisvest de diensten omgeving en infrastructuur. (WDS)