Geen confetti meer toegelaten tijdens carnavalstoet WDS

29 januari 2019

Het gemeentebestuur van Merchtem voert een verbod op het gebruik van confetti in. De gemeente behoort zo tot de 19 procent Vlaamse gemeenten waar zo’n verbod van kracht is. “Door deze maatregel in te voeren zullen onze scholen of verenigingen die een carnavalstoet organiseren, voortaan geen confetti meer mogen gooien”, meldt burgemeester Maarten Mast (Lijst 1785). “Ook het gebruik van een confettikanon is voortaan verboden. De maatregel moet het milieu ten goede komen. Nu er geen papiersnippers op de grond blijven slingeren, blijven de straten ook proper.”