Frituur Den Drypikkel heropent met gratis friet en DJ-sets Tom Vierendeels

08 januari 2019

13u54 0 Merchtem Tim Den Roover en Liesbeth Vandael organiseren eind deze maand een groot feest om de heropening van hun frituur Den Drypikkel te vieren. Die brandde begin september bijna volledig uit.

Tim en Liesbeth organiseren op 26 januari vanaf 15 uur een groot feest op de parking langs de Wolvertemsesteenweg. De eerste twee uur zijn er tal van activiteiten voor kinderen en kan er iets gedronken worden in de tent op de parking. Om 17 uur trakteert het koppel iedereen op gratis frietjes en een drankje. Daarmee is het feest niet afgesloten, met van 20 uur tot 22 uur een dj-set van de Knightriders. Dit duo uit Merchtem stond in 2018 nog op een van de podia van Tomorrowland. DJ Renaat mag het feestje tot middernacht afsluiten.

Frituur Den Drypikkel brandde op 10 september zo goed als volledig uit na een technisch defect. De afgelopen maanden stelde ze samen met verschillende firma’s alles in het werk om zo snel mogelijk te kunnen heropenen. Daarover kan u hier meer lezen: “Nu het roet verdwenen is, kriebelt het om te heropenen”. Die heropening is dus eindelijk in zicht.