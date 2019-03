Extra controles in de Dendermondestraat, politie laat betonblokken plaatsen Tom Vierendeels

07 maart 2019

14u50 4 Merchtem De lokale politiezone AMOW heeft woensdagochtend tien personen betrapt die de Dendermondestraat in de verkeerde richting doorreden.

“Tijdens de werken is een deel van de straat eenrichtingsverkeer, maar verschillende bestuurders wagen zich er toch aan om de straat in omgekeerde richting in te rijden”, weet commissaris Fred Scrayen. “We controleren er regelmatig, net als woensdagochtend. Tien bestuurders zullen een boete in de bus mogen verwachten.” Na de krokusvakantie zullen er nog structurele maatregelen genomen worden. “Door die overtreders wijken wagens vaak uit naar het voet- en fietspad”, gaat Scrayen verder. “We willen vermijden dat er zwakke weggebruikers aangereden gaan worden, waardoor de aannemer het fietspad met betonblokken fysiek zal scheiden van de rijbaan.”