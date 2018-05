Extra blokspot in Brussegem 25 mei 2018

Het gemeentebestuur van Merchtem maakt van 21 mei tot en met 22 juni de raadzaal van het gemeentehuis open voor studenten die in alle rust samen wil studeren. Dat initiatief was vorig jaar al een groot succes. Daarom wordt de maatregel uitgebreid. Naast de traditionele blokspot in het gemeentehuis, komt er ook een tweede blokspot in de gemeenschapslokalen van Brussegem. Hier kunnen studenten terecht vanaf 28 mei tot 22 juni, telkens van 8 tot 20 uur. De gemeente zorgt voor een draadloze internetverbinding en koffie. (WDS)