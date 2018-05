Explosie blaast gat in werkplaats voor racewagens 29 mei 2018

Een zware ontploffing in een atelier voor racewagens heeft gisteren een enorm gat in een muur geblazen. De explosie gebeurde om 18.30 uur in de werkplaats van het Selleslagh Racing Team in de Stoofstraat. De oorzaak van de knal was gisteren nog niet bekend. De brandweer vermoedt dat het om een ontploffing met aceton of gas gaat, vooral ook omdat na de ontploffing lange tijd een scherpe gasgeur waar te nemen viel. Zaakvoerder Patrick Selleslagh zegt dat er geen explosieve stoffen aanwezig waren. "In ons magazijn gebruiken we alleen perslucht. We gebruiken wel speciale olies voor de versnellingsbakken. Die hebben een eigen specifieke geur." De schade aan het atelier bleef beperkt. "We hadden in de garage nog drie Mercedes racewagens staan en een oldtimer", zegt Selleslagh. "Maar die wagens raakten gelukkig niet beschadigd." (WDS)