Ex-schepen (59) dood aangetroffen in de cel HA

15 februari 2019

12u17

Bron: Het Nieuwsblad, Radio 2, Bruzz 0 Merchtem Jo Vanderstraeten (59), ex-schepen en ex-advocaat uit Merchtem, is gisterenochtend dood aangetroffen in de gevangenis van Sint-Gillis. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Vanderstraeten raakte woensdagochtend betrokken bij een ongeval met blikschade in de buurt van het station in Merchtem. Toen de politie ter plaatse kwam en zijn identiteit controleerde, bleek dat de vijftiger geseind stond.

“Bij de controle van de identiteit werd vastgesteld dat hij geseind stond voor een bevel tot gevangenneming”, zegt Ine Van Wymersch van het Brusselse parket. “Hij was bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, een vonnis van 20 juni 2018.”

Volgens Het Nieuwsblad ging dat vonnis over feiten van oplichting, verduistering van bewijsstukken en het wederrechtelijk aannemen van de titel van advocaat. Eerder was hij al uit de Orde van de Balie gezet na onregelmatigheden.

Omdat Vanderstraeten geseind stond, werd hij naar de gevangenis van Sint-Gillis gebracht, waar hij gisterenochtend dood werd aangetroffen in zijn cel. Volgens het parket zijn er momenteel geen elementen die wijzen op moord of zelfdoding. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam.

Vanderstraeten was jarenlang raadslid voor de liberalen in Merchtem. In 2009 stapte hij over naar LDD, waardoor hij zijn bevoegdheden verloor. De vijftiger bleef tot 2012 als schepen zetelen en was daarnaast ook actief binnen de provincieraad van Vlaams-Brabant.