Enkelband houdt hardleerse kleptomane niet tegen 03 juli 2018

02u54 0 Merchtem Françoise Z. (57) uit Grimbergen zit opnieuw in de cel. De onverbeterlijke winkeldievegge werd tot drie keer toe betrapt bij winkeldiefstallen in Wemmel en Merchtem. Pittig detail: de vrouw had bij het plegen van de diefstallen een enkelband aan.

Z. is zonder twijfel de actiefste winkeldievegge van het land. Ze werd al voor 220 feiten berecht, goed voor 16 veroordelingen. Haar laatste dateerde van 28 maart 2017, toen een bijna wanhopige Brusselse rechter haar een effectieve celstraf van twee jaar gaf. "Het hele arsenaal aan straffen is al uitgesproken door de rechtbank. Van een werkstraf over een straf met probatievoorwaarden tot lichte effectieve straffen. Niets helpt. Het enige wat ik nu nog kan doen, is een zwaardere effectieve straf uitspreken", sprak hij.





Behandeling

Aanvankelijk zat ze haar straf uit in de gevangenis, daarna thuis onder elektronisch toezicht. Een enkelband kon haar 'steeldrift' echter niet in toom houden. Op 8 april ging ze in een winkel in Merchtem aan de haal met kleding. Een maand later, op 17 en 22 mei, stal ze sigaretten in de Albert Heijn van Wemmel. Bij al haar rechtszaken stelde ze dat ze aan kleptomanie leed en deze dwang niet kon beheersen. "Mijn cliënte is inderdaad een kleptomane. Dit is behandelbaar dus we zijn nu op zoek naar een residentiële behandeling voor haar", aldus haar advocaat Sven De Kerpel. Binnenkort zal ze voor de drie recentste feiten voor de rechter moeten verschijnen.





