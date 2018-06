En plots staan gestolen reptielen weer aan de schoolpoort 12 juni 2018

02u37 0 Merchtem Leerkrachten van de Gemeentelijke Tuinbouwschool hebben gisteren grote ogen getrokken toen ze aan de werkweek wilden beginnen. De exotische dieren die vorige maand gestolen werden, bleken - in hun terrarium - voor de schoolpoort te zitten.

In de nacht van 20 op 21 mei werden een Chileense vogelspin, twee korenslangen, een baardagaam en een luipaardgekko gestolen uit de school. En daar werden ze nu weer netjes achtergelaten. "Ze hadden het wel wat koud, maar voorts verkeerden ze in uitstekende gezondheid", zegt schooldirecteur Dirk Legroux. "We hebben ze alle vijf dan ook meteen onder een lamp geplaatst om op te warmen. Gelukkig is het momenteel buiten ook niet al te koud. Maar we zijn vooral blij dat we de dieren terughebben en dat we dit verhaal nu kunnen afsluiten. Zeker de medewerkers die deze beestjes dagelijks verzorgen en er dus aan gehecht zijn, zijn dolgelukkig."





"Wie de dieren teruggebracht heeft, is niet duidelijk", vervolgt directeur Legroux. "Er zat geen briefje bij. Wat er met de daders zal gebeuren, interesseert mij eigenlijk niet. Het belangrijkste voor ons is dat we de dieren terughebben."





Vorige week raakte nog bekend dat de mogelijke daders geïdentificeerd konden worden nadat ze de dieren te koop aangeboden hadden in reptielenwinkels in Oost-Vlaanderen. Of er al iemand verhoord of gearresteerd werd, is niet duidelijk. (TVP)