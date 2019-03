Eenrichtingsverkeer in Koning Leopold III-straat WDS

22 maart 2019

Het gemeentebestuur voert eenrichtingsverkeer in de Koning Albert III-straat in. De maatregel moet de verkeersdrukte verlagen op deze drukke verbindingsweg.

Het eenrichtingsverkeer is van toepassing tussen de Koning Albertstraat en de Stationsverkeer. Het verkeer mag alleen in de richting van de Stationsstraat rijden. In combinatie met de nieuwe maatregel wordt ook de parkeerregeling aangepast. Bestuurders kunnen hun auto alleen nog kwijt aan de zijde met de onpare huisnummers. Daardoor vormen de geparkeerde wagens een bijkomende bescherming voor de voetgangers. De paaltjes op het voetpad hebben daarom geen nut meer en worden verwijderd. De drie parkeerplaatsen aan het Sofie Motplein worden geschrapt en vervangen door een parkeerplaats voor motors en een fietsenstalling. Het totaal aantal parkeerplaatsen blijven wel gelijk.

De lokale politie start een sensibiliseringsactie. Foutrijders zullen in eerste instantie gewezen worden op de nieuwe verkeerssituatie. Pas vanaf maandag wordt er ook effectief geverbaliseerd.