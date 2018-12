Drie jonge inbrekers opgepakt Tom Vierendeels

06 december 2018

18u17 1 Merchtem Dankzij een alerte buurtbewoner heeft de lokale politiezone AMOW drie mogelijke inbrekers kunnen arresteren.

Een inwoner van de gemeente merkte op hoe drie personen zich nogal verdacht gedroegen aan een woning in de stationsomgeving in de Drielindenbaan of Koning Albertstraat. Hij alarmeerde de politie, kon een gedetailleerde persoonsbeschrijving meegeven alsook de vluchtrichting van de verdachten.

Hierdoor konden de toegesnelde ploegen het trio in de omgeving van het station arresteren. Het zou om drie jongeren uit het Brusselse gaan. Het is niet duidelijk wat er verder met de verdachten gebeurde. De lokale politie kon geen verdere informatie geven.

De politie vraagt inwoners om aandachtig te blijven en bij verdachte zaken telkens het noodnummer 101 te bellen.