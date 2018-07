Domme dief opnieuw veroordeeld 01 augustus 2018

Een 32-jarige man uit Merchtem is veroordeeld tot 15 maanden cel voor winkeldiefstal en weerspannigheid. De man stapte op 3 mei een De Standaard-boekhandel binnen, nam 2 DVD-boxen en wandelde doodgemoedereerd weg uit de winkel. Een bediende maakte hem attent op de diefstal maar de man negeerde hem. Hierop werd de politie gealarmeerd. Tijdens het verhoor van de winkelbediende, even na de diefstal, stapte de dief opnieuw voorbij de winkel. Hierop duidde de bediende hem aan waarna de agenten hem arresteerden. Dit liep niet van een leien dakje aangezien hij zich dermate verzette dat een gevecht met twee agenten zich ontspon. Ook in het commissariaat konden agenten hem slechts met veel moeite overmeesteren. Een maand geleden werd de man al veroordeeld tot 12 maanden cel voor...winkeldiefstallen. Het is dan ook afwachten of hij nu wel zijn lesje geleerd heeft. (WHW)