Dochter Frank Vandenbroucke stelt kledinglijn met ZEB voor Michiel Elinckx

08 april 2019

18u45 0 Merchtem ZEB heeft op zijn hoofdkantoor in Merchtem de nieuwe kledinglijn van Cameron Vandenbroucke voorgesteld. Met de collectie wil Zeb het tienjarig overlijden van wielerheld Frank Vandenbroucke herdenken.

In 2009 stierf wielervedette Frank Vandenbroucke onverwacht in Senegal. Tien jaar later is het wielerpubliek hem nog niet vergeten. Om zijn dood te herdenken, pakt Zeb uit met een kledinglijn over Frank Vandenbroucke. De modeketen ging daarvoor in zee met Cameron Vandenbroucke, dochter van de betreurde wielerheld. “Toen ZEB met het idee aanklopte, ging ik meteen akkoord”, vertelt Cameron. “De t-shirts zijn een mooie herinnering aan mijn vader. Op bepaalde shirts staan er speciale verwijzingen, zoals zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik ‘99.”

Meer dan een wielrenner

Cameron staat zelf op de affiches van Zeb. Ze stond voor het eerst als model voor een lens. “Dat was een hele speciale ervaring. Alle foto’s zijn ook in mijn thuisdorp Ploegsteert genomen. Ik ben héél enthousiast over dit project.” Luc Van Mol, CEO van ZEB, zat al een tijdje met het idee om iets te doen rond het figuur van Vandenbroucke. “Tien jaar na zijn spijtige overlijden leek het ons de perfecte moment om een ode te brengen. Frank was veel meer dan een wielrenner: zijn verhaal begeesterde het publiek. De T-shirt zijn echte collectors items. Van een shirt hebben we slechts 100 stuks gemaakt. Iedereen zal zich moeten haasten om eentje te pakken te krijgen.”

Jaartje leren

Tijdens de voorstelling van de collectie kroop Cameron, zelf ook wielrenster bij Lotto-Soudal, op de rollen. Ze nam het in een wedstrijd op tegen mensen van ZEB. Met veel bravoure reed ze, net zoals haar vader, iedereen los uit het wiel. “Ik krijg bij Lotto de kans om een jaartje te leren. Daarna zal ik wel zien of ik op de fiets kan presteren. Maar ik wil het vak eerst rustig leren.”