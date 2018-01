Dief heeft "leven gebeterd" (maar rechter herkent hem maar al te goed) 27 januari 2018

03u12 0 Merchtem Een Brusselse twintiger heeft een wel zeer slechte beurt gemaakt voor de strafrechter. Hij claimde dat hij zijn leven gebeterd had, tot de rechter zich herinnerde dat de jongeman amper twee weken geleden nog voor zijn neus gestaan had.

Twee jaar geleden had de twintiger een celstraf van twee jaar met uitstel gekregen voor enkele diefstallen. Het parket vroeg nu om de voorwaarden die hem opgelegd werden, op te heffen omdat hij die herhaaldelijk geschonden zou hebben. Zo had hij geen werk gezocht, meed hij de probatiecommissie en had hij geen vast adres. "Maar ik ben weer op het rechte pad en alles gaat veel beter dan toen", klonk het. "U moet me nog een kans geven." De rechter keek evenwel verbaasd op. "Heb ik u hier niet recent nog gezien?", vroeg hij. En ontkennen had geen zin: de twintiger werd twee weken geleden nog vervolgd voor het stelen van aanhangwagens in Puurs, Merchtem en Londerzeel. Of de rechter zich mild zal tonen, is dus maar zeer de vraag. Uitspraak op 22 februari.





(WHW)