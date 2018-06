Dief die gevat werd door kapster nog steeds spoorloos 20 juni 2018

Een Roemeen die betrokken was bij de brutale diefstal van een gsm in kapsalon Sissori is veroordeeld tot 18 maanden cel. De man is nog steeds spoorloos en werd bij verstek berecht. Kapster Nora haalde begin november van vorig jaar de media, nadat de twee Roemenen op 27 oktober haar zaak binnengestapt waren. Terwijl Dician C. haar afleidde, ging Dragos S. aan de haal met haar gsm. Maar toen Nora in de gaten kreeg wat er gebeurd was, zette ze zonder aarzelen de achtervolging in. Op straat zag ze S. in de wagen zitten bij hun al wat oudere chauffeur Aurel S. Maar ze slaagde er toch nog in om C. op te sluiten in haar kapsalon. Twee van de daders kregen begin dit jaar 15 maanden cel. De derde kon toen nog niet berecht worden door problemen met de dagvaarding. Hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten in afwachting van zijn proces maar stuurde zijn kat naar de zitting. Vermoedelijk is hij gevlucht naar zijn thuisland. (WHW)