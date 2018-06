Dief die gevat werd door kapster, is nog steeds spoorloos 08 juni 2018

02u41 0 Merchtem Een Roemeen die betrokken was bij de brutale diefstal van een gsm in kapsalon Sissori, riskeert achttien maanden cel. De man is wel spoorloos.

Kapster Nora uit Merchtem haalde eind vorig jaar de nationale media nadat de twee Roemenen haar zaak binnengestapt waren. Dician C. leidde haar af, en ondertussen ging Dragos S. aan de haal met haar gsm. Maar toen Nora in de gaten kreeg wat er gebeurd was, zette ze zonder aarzelen de achtervolging in. S. moest ze laten gaan, maar C. kon ze in haar zaak opsluiten.





Dragos S. en 'vluchtchauffeur' Aurel S. werden eerder dit jaar veroordeeld tot vijftien maanden cel. Maar nota bene de man die Nora kon vatten, moest vrijgelaten worden in afwachting van zijn proces. En niet geheel onverwacht stuurde hij zijn kat naar de rechtbank. Uitspraak op 19 juni. (WHW)