Dendermondestraat afgesloten voor afbraak Ginder-Ale Wim De Smet

07 januari 2019

14u30 0 Merchtem In het centrum van Merchtem wordt de Dendermondestraat nog tot 15 januari afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De maatregel is nodig om de afbraakwerken aan de voormalige Ginder-Ale-brouwerij veilig te laten verlopen.

Vanaf vandaag tot dinsdag 15 januari gaat de Dendermondestraat dicht en moeten fietsers en voetgangers een kleine omleiding volgen via de OCMW-dreef in de Gasthuisstraat. De aannemer gaat tegelijk een afgebakende doorgang creëren via de Kattestraat richting sporthal.

Vanaf woensdag 16 januari (vanaf 14 uur) tot zaterdag 19 januari 2019 wordt het ook het kruispunt van de Dendermondestraat en de Kattestraat afgesloten voor al het doorgaand verkeer, inclusief voetgangers en fietsers. Het eenrichtingsverkeer in de Langensteenweg en de Kattestraat wordt voor de bewoners en het plaatselijk verkeer dan tijdelijk opgeheven.

Na deze werken wordt in de Dendermondestraat alleen nog het verkeer toegelaten via het kruispunt van de Gasthuisstraat, de Kattestraat en de Langensteenweg. De Dendermondestraat blijft wel bereikbaar tot de sporthal via de Sint Janstraat en het verbindingsbaantje van de August De Boeckstraat en de Dendermondestraat. Deze situatie blijft al zeker duren tot na het bouwverlof.

In een volgende fase, van 21 tot 25 januari, gaat ook de Kattestraat dicht voor al het doorgaand verkeer. Enige uitzondering: op woensdag 23 januari, tijdens de wekelijkse markt, blijft de Kattestraat tot 14 uur open voor het doorgaand verkeer. Het eenrichtingsverkeer in de Kattestraat wordt voor de bewoners en het plaatselijk verkeer dan tijdelijk opgeheven.