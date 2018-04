De Boeckmuseum stelt historisch harmonium voor 17 april 2018

02u42 0 Merchtem Het August De Boeckmuseum, dat volgend weekend plechtig geopend wordt, kan meteen uitpakken met een historisch harmonium van wel 150 jaar oud. Het pronkstuk werd geschonken door het Servaismuseum in Halle.

De gemeente liet het harmonium restaureren, een klus die 8.000 euro kostte. "Dit is het pronkstuk van het nieuwe museum", aldus cultuurschepen David De Valck (Open Vld). "En het strafste is: August De Boeck heeft ooit zelf nog op dit harmonium gespeeld. Het instrument dateert uit de 19de eeuw en stond lange tijd in de Opwijkse kostschool Lindemans, waar De Boeck lesgaf."





Een harmonium wordt vandaag nog maar zelden bespeeld. "Het instrument kwam in de verdrukking door de opkomst van het elektrische orgel", weet organist Walter Callaert. "Vroeger werden harmoniums vaak gebruikt in kleine kerkjes, waar men de middelen niet had om een groot orgel te kopen. In de kerk van Droeshout heeft het harmonium zo tot 1965 dienstgedaan."





Merchtem kreeg het harmonium cadeau van het Servaismuseum. "Maar de restauratie hebben we wel zelf bekostigd", aldus nog De Valck. "Het instrument is een half jaar weggeweest voor herstelling." (WDS)